Сегодня в 5 утра полиция Мариуполя была поднята по тревоге

Сегодня, 23 января, в 5:30 личный состав мариупольских правоохранителей в полной экипировке выстроился в условленном месте для получения первоочередных задач, сообщили в пресс-службе полиции.

Руководители всех территориальных подразделений местной полиции проверили экипировку, удостоверения, служебные жетоны и содержание тревожных чемоданов подчиненных. После строевого смотра для правоохранителей прошли занятия по тактической медицине с применением новых современных аптечек, которыми обеспечены правоохранители Донетчины при поддержке МВД Украины.

Также был отработан алгоритм действий по сигналу «Фортеця». По легенде - админзданию грозит захват. Полицейские вооружились, перекрыли входы-выходы в здание и заняли позиции для обороны.



В конце занятий каждый руководитель территориального подразделения собрал личный состав для разбора отработанных алгоритмов и выявленных недостатков.