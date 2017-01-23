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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 12:21
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Сегодня в 5 утра полиция Мариуполя была поднята по тревоге

Сегодня, 23 января, в 5:30 личный состав мариупольских правоохранителей в полной экипировке выстроился в условленном месте для получения первоочередных задач, сообщили в пресс-службе полиции.

Руководители всех территориальных подразделений местной полиции проверили экипировку, удостоверения, служебные жетоны и содержание тревожных чемоданов подчиненных. После строевого смотра для правоохранителей прошли занятия по тактической медицине с применением новых современных аптечек, которыми обеспечены правоохранители Донетчины при поддержке МВД Украины.

Также был отработан алгоритм действий по сигналу «Фортеця». По легенде - админзданию грозит захват. Полицейские вооружились, перекрыли входы-выходы в здание и заняли позиции для обороны.

В конце занятий каждый руководитель территориального подразделения собрал личный состав для разбора отработанных алгоритмов и выявленных недостатков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»