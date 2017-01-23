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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 15:22
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Минобороны: во время боёв вдоль линии фронта ранены 4 военных

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий.

Однако есть пострадавшие: ранения получили четверо бойцов ВСУ. Это произошло во время обстрелов на отдельных участках фронта Донецкого направления. Военным оказали необходимую помощь.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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