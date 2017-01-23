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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 17:02
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Участникам АТО, их детям и переселенцам назначили специальные стипендии

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 №1045 "Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений", согласно которому участникам АТО, их детям и переселенцам назначаются специальные стипендии.

Согласно документу, такое право получили:

  • участники боевых действий;
  • дети участников боевых действий;
  • дети, один из родителей которых погиб или пропал в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;
  • дети, один из родителей которых умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевой действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;
  • дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
  • другие категории, указанные в постановлении.

Но, чтобы получать социальную стипендию, студент должен учиться в вузе на дневной бюджетной форме, не получать академическую стипендию, не находиться на государственном содержании или в академическом отпуске.

Стипендии можно получать только до достижения 23 лет.

Размер социальной стипендии начисляется согласно с постановлением Кабмина от 28 декабря 2016 №1047 "О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях":

  • студентам и курсантам высших учебных заведений I-II уровня аккредитации - 750 гривен;
  • студентам и курсантам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1000 гривен.

Источник: БФ "Горение"


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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