Участникам АТО, их детям и переселенцам назначили специальные стипендии

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 №1045 "Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений", согласно которому участникам АТО, их детям и переселенцам назначаются специальные стипендии.
Согласно документу, такое право получили:
- участники боевых действий;
- дети участников боевых действий;
- дети, один из родителей которых погиб или пропал в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;
- дети, один из родителей которых умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевой действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;
- дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
- другие категории, указанные в постановлении.
Но, чтобы получать социальную стипендию, студент должен учиться в вузе на дневной бюджетной форме, не получать академическую стипендию, не находиться на государственном содержании или в академическом отпуске.
Стипендии можно получать только до достижения 23 лет.
Размер социальной стипендии начисляется согласно с постановлением Кабмина от 28 декабря 2016 №1047 "О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях":
- студентам и курсантам высших учебных заведений I-II уровня аккредитации - 750 гривен;
- студентам и курсантам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1000 гривен.
Источник: БФ "Горение"