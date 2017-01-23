Участникам АТО, их детям и переселенцам назначили специальные стипендии

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 №1045 "Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений", согласно которому участникам АТО, их детям и переселенцам назначаются специальные стипендии.



Согласно документу, такое право получили:

участники боевых действий;

дети участников боевых действий;

дети, один из родителей которых погиб или пропал в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;

дети, один из родителей которых умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевой действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;

дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;

другие категории, указанные в постановлении.

Но, чтобы получать социальную стипендию, студент должен учиться в вузе на дневной бюджетной форме, не получать академическую стипендию, не находиться на государственном содержании или в академическом отпуске.



Стипендии можно получать только до достижения 23 лет.



Размер социальной стипендии начисляется согласно с постановлением Кабмина от 28 декабря 2016 №1047 "О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях":

студентам и курсантам высших учебных заведений I-II уровня аккредитации - 750 гривен;

студентам и курсантам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1000 гривен.

Источник: БФ "Горение"