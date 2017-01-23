207 подъездов многоквартирных домов Мариуполя направили свои заявки на конкурс «Чистый подъезд – 2017» в общественную приемную «Зеленого центра Метинвест». Активность горожан выросла в сравнении с прошлым годом в 5 раз.
23 января стартовал очередной этап конкурса – техническая экспертиза заявок. Активисты «Зеленого центра Метинвест» до дня проведения уборки побывают в каждом из указанных подъездов и уточнят окончательное число желающих выйти на уборку.
Все субботники в подъездах пройдут в феврале. В Приморском районе – 4 февраля, 11 февраля – в Кальмиусском районе, 18 и 25 февраля в Левобережном и Центральном районах соответственно.
Жюри конкурса будет учитывать не только число принявших участие в акции квартир, но и креативность. Например, как украшен подъезд, организовали ли музыкальное сопровождение, подключили ли молодежь и детей и т.д.
«Такое количество участников говорит о доверии к «Зеленому центру» и большом желании жителей сделать свой вклад в благоустройство, наведение чистоты и уюта в нашем городе. Приятно, что люди не остаются в стороне и сами участвуют в решении проблем подъезда, двора и города», - отмечает координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.
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В Мариуполе число желающих принять участие в конкурсе «Чистый подъезд» выросло в 5 раз
207 подъездов многоквартирных домов Мариуполя направили свои заявки на конкурс «Чистый подъезд – 2017» в общественную приемную «Зеленого центра Метинвест». Активность горожан выросла в сравнении с прошлым годом в 5 раз.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»