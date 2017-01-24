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Рубрика: Новости Донбасса
24-01-2017, 08:35
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Обострение в зоне АТО: в ход пошла артиллерия, есть раненые

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксирован 51 обстрел, в результате боевых действий ранены двое военных. Ситуация обострилась, противники снова применили тяжелое вооружение.

На Луганском направлении по позициям вблизи Троицкого ударили из 122 миллиметровой артиллерии, минометов 120 и 82 миллиметра. Также из минометов различных калибров били по Новозвановке и Попасной. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской.

На Донецком направлении стреляли из 120 миллиметровых минометов вблизи Луганского, также здесь применили вооружение БМП. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали Авдеевка, Зайцево и Опытное. По Пескам вел обстрелы снайпер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»