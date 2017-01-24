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Prizma


Рубрика: Ценное мнение
24-01-2017, 09:04
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Когда риск – оправдан?

Среди десятков и сотен самых распространенных профессий есть такие, которые не входят в ранг самых востребованных, не обладают статусом самых престижных. Но при этом выбор в пользу этой работы делают более чем достойные кандидаты, способные по серьезному отдаваться делу своей жизни. Ведь именно она в этой работе является главным приоритетом и более всего подвержена риску.

Риск в работе, казалось бы, вполне допустимое явление. Но когда он становится неотъемлемой частью работы, то входит в ранг вполне привычных вещей. Так и в опасных профессиях, где каждый день исполнен новыми шокирующими событиями. И там, где обычному человеку присущи эмоции и смятение, профессионалу из этой сферы деятельности больше свойственна выдержка, стойкость и холодный разум.

Таких профессий немало: пожарные, сотрудники МЧС, военные корреспонденты. В большинстве своем их приверженцами остаются представители мужского пола – храбрые и мужественные люди, готовые смотреть в лицо опасности, проявляя высшее самообладание и профессионализм. Но кто бы не решился выбрать для себя этот профессиональный путь, он должен понимать и то, что более незаменимым этому человеку еще когда-нибудь вряд ли удастся стать.

Так что же это – потребность в адреналине, стремление к риску или элементарное благородство, которое способно отставить на задний план все – даже собственную уверенность в безопасности?


ОПРОС

Чем, на ваш взгляд, оправдан выбор рисковой профессии?

Такая работа по плечу только отчаянным искателям ежедневных острых ощущений
Такая профессия точно не для меня – есть более спокойные занятия, в которых не нужно дополнительно подвергать себя опасности
Любая профессия по-своему опасна, к тому же опыт и мастерство способны свести к минимуму любой риск
Стремление помогать людям – это благородно и дано, увы, не каждому

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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