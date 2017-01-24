Чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, проходит в г.Коломыя. Соревнования пополнили копилку спортивных достижений Мариуполя еще на две медали, сообщили в пресс-службе горсовета.
Наш город на этих соревнованиях представляют три спортсменки КДЮСШ «Атлетик». Все они занимаются у тренера Степана Николюкина.
Так, Екатерина Пинионж стала чемпионкой, а Лаура Голубенко – заняла третье место. Также на чемпионате отличилась наша землячка Руслана Краснова, одержав победу в весовой категории 72 кг.
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Рубрика: Спорт
24-01-2017, 12:11
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Мариупольские спортсмены показали высокий класс на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
Чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, проходит в г.Коломыя. Соревнования пополнили копилку спортивных достижений Мариуполя еще на две медали, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»