Мариупольские спортсмены показали высокий класс на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, проходит в г.Коломыя. Соревнования пополнили копилку спортивных достижений Мариуполя еще на две медали, сообщили в пресс-службе горсовета.



Наш город на этих соревнованиях представляют три спортсменки КДЮСШ «Атлетик». Все они занимаются у тренера Степана Николюкина.



Так, Екатерина Пинионж стала чемпионкой, а Лаура Голубенко – заняла третье место. Также на чемпионате отличилась наша землячка Руслана Краснова, одержав победу в весовой категории 72 кг.