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  • Мариупольские спортсмены показали высокий класс на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рубрика: Спорт
24-01-2017, 12:11
Просмотров: 304
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[Фото]

Мариупольские спортсмены показали высокий класс на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, проходит в г.Коломыя. Соревнования пополнили копилку спортивных достижений Мариуполя еще на две медали, сообщили в пресс-службе горсовета.

Наш город на этих соревнованиях представляют три спортсменки КДЮСШ «Атлетик». Все они занимаются у тренера Степана Николюкина.

Так, Екатерина Пинионж стала чемпионкой, а Лаура Голубенко – заняла третье место. Также на чемпионате отличилась наша землячка Руслана Краснова, одержав победу в весовой категории 72 кг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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