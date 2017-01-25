ВСУ взяли под контроль автотрассу у Горловки и продвинулись вперед к Дебальцево

Вооруженные Силы Украины заняли новые позиции на Донбассе. Так, они взяли под контроль автотрассу, ведущую к подконтрольной ДНР Горловке. Об этом сообщаеткомандир 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко (с позывным «Филин»).

«То есть, если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена», - подчеркнул он.

А волонтер Юрий Мысягин в соцсетях пишет о том, что военные плотнее подошли к передовым позициям ДНР и приблизились к Дебальцево. Таким образом, на этой территории линия фронта постепенно выравнивается.