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Рубрика: Новости Донбасса
25-01-2017, 08:22
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ВСУ взяли под контроль автотрассу у Горловки и продвинулись вперед к Дебальцево

Вооруженные Силы Украины заняли новые позиции на Донбассе. Так, они взяли под контроль автотрассу, ведущую к подконтрольной ДНР Горловке. Об этом сообщаеткомандир 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко (с позывным «Филин»).

«То есть, если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена», - подчеркнул он.

А волонтер Юрий Мысягин в соцсетях пишет о том, что военные плотнее подошли к передовым позициям ДНР и приблизились к Дебальцево. Таким образом, на этой территории линия фронта постепенно выравнивается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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