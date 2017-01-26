Дорожает вода, во всех украинских регионах. Причём весьма значительно

По информации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в стране грядёт очередное глобальное увеличение тарифов во всех регионах на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Существенное подорожание воды порядка 37% коснётся (а вернее – засосёт в водовороте) абонентов почти трети водоснабжающих украинских предприятий. По официальным данным НКРЭКУ, услуги водоснабжения и водоотведения в стране оказывают 54 предприятия-лицензиата.

Эти предприятия для формирования тарифов текущего, 2017 года, были разделены на две группы. Для лицензиатов первой группы, коих насчитывается 36, и у которых пересматривались тарифы на воду в течение января-августа 2016 года, в среднем цена кубометра воды увеличится с 9,86 гривен до 10,76 гривен или на 9%.

А вот абоненты второй группы лицензиатов – их насчитывается 18, будут неприятно удивлены (если не сказать – ошеломлены). Для них предусмотрен резкий рост тарифов на 37% на водоснабжение и водоотведение. Таким образом, для этих клиентов одномоментно тариф будет увеличен с 9,18 гривен за кубометр до 12,54 гривен.

В этой связи не стоит забывать, что с 1 марта 2017 года в Украине также запланирован рост тарифов для населения на электроэнергию на 20-30%. А в конце отопительного сезона украинским гражданам „обещано“ также увеличение тарифов на газоснабжение, а затем отопление и горячую воду…

А уж цены на всё и вся никогда не заставляли себя долго ждать. Вот вам и увеличение зарплат граждан, и беспокойство об улучшении их благосостояния. Прибавьте сюда возросшие толпы безработных и нищих пенсионеров, и жизненная „картинка“ становится всё более размытой и неинтересной.

И так до бесконечности…