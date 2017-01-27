Поставщиков газа обязали в платёжках отображать энергетическую ценность ресурса

На своём заседании в Киеве 27 января Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вменила в обязанность газораспределительных компаний дополнить платёжки населению средневзвешенной теплотой сгорания и энергией (в кВт-час., Гкал, МДж), помимо объёма потреблённого газа в кубометрах.



В действие, данное требование вступит спустя месяц после официального вступления в силу документа. Соответствующая информация будет доступна и в электронных „личных кабинетах“.



В решении НКРЭКУ содержится: „В частности, в платёжке будет отмечаться размер средневзвешенной теплоты сгорания газа за расчётный период, а также размер потреблённого объёма природного газа по единицам энергии в киловаттах (кВт/ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж)“.



Вот как пользу нововведения поясняет директор департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЕКУ Татьяна Рябуха: „С целью повышения эффективности потребления природного газа и для предоставления возможности потребителям оценить потребление газа по сравнению с пользованием другими видами энергии, предлагается ввести на рынке природного газа использование единиц энергии“.



Далее Рябуха добавила: „Переход рынка природного газа на расчёт в энергетических единицах на данном этапе ещё не предусматривается. Потребитель в первую очередь получит возможность сравнить потребление газа с потреблением других энергетических ресурсов“.



По мнению представителя регулятора, такое решение поможет в оценке потребления природного газа в сравнении с другими видами энергии. Как поясняют в НКРЭКУ, у потребителя появится возможность самостоятельно сравнивать преимущества того или иного вида энергии.

А вот практического смысла в этом новшестве население страны не видит. Зачем рядовым гражданам заниматься каким-то анализом энергетической ценности, если народ не вправе изменить ни поставщика, ни даже вид энергетического ресурса, подаваемый конкретно в его дома и квартиры.



Может быть, у регулятора решили, что украинский народ сплошь с высоким интеллектуальным уровнем и несколькими высшими образованиями? Нет, это не так. Люди сейчас думают лишь об одном – где добыть деньги на оплату обогрева своих жилищ, а не рвутся к калькуляторам для сравнения энергетической ценности подаваемого им газа.



Тем более, все прекрасно знают, что энергетическая ценность природного газа в нынешнее время гораздо ниже, чем несколько лет назад, причём в любых единицах…



И не надо быть профессором, чтобы понять – у нас в стране легко научились вдвое увеличивать количество кубометров, теряя при этом, естественно, энергетическую ценность. И потом – где и как обычный гражданин сможет проверить заявленную в платёжке эту энергетическую ценность?



А вот один из комментариев относительно новшества, выражающий мнение большинства народа к нему:

Євген Мельник

9 часов назад

„Мені цікаво лише одне - якщо мені написали завищену теплоту згоряння того, що з труби потрапило в пальник, яким чином я можу це перевірити??? ...як фізик не бачу простого і доступного громадянам України способу.... а, отже, знову подаватимуть суміш з заниженою теплотою згорання, а писатимуть - чистенький метан (за теплотою згорання)...що нині і спостерігаю, судячи з часу закипання одного чайника з водою (стартова температура +18 С)... ...таке от...“.