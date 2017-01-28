В Мариуполе 20 спортсменов целый год будут получать ежемесячную стипендию

Стали известны имена мариупольских спортсменов, которые в 2017 году будут получать ежемесячную стипендию. В списко вошли спортсмены с ограниченными физическими возможностями, а также молодые перспективные спортсмены и их тренеры, спортсмены, представляющие город по не олимпийским видам спорта, сообщили в пресс-службе горсовета.
«Стипендия – это не только материальное поощрение для каждого спортсмена, но и мотивация для покорения новых высот спортивного Олимпа. Хочется верить, что эти денежные поощрения помогут нашим спортсменам добиться еще больших побед, а также представлять наш родной город Мариуполь на самых больших значимых мировых и континентальных спортивных соревнованиях», - отметил начальник управления физической культуры и спорта горсовета Давид Табатадзе.
Так, стипендии получат:
- Г. Завертайло (греко-римская борьба)
- С. Олиферчик (прыжки в воду)
- С. Беспалов (гребля)
- А. Пирогов (легкая атлетика)
- Д. Рыбалко (бокс)
- Р. Филимошкина (легкая атлетика)
- Е. Полухин (легкая атлетика)
- А. Кузнецов (баскетбол)
- М. Погорелова (дзюдо)
- Е. Нехаев (дзюдо)
- Д. Самороков (легкая атлетика)
- Д. Чуфаров (плавание)
- А. Комаров (плавание)
- А. Крюков (пауэрлифтинг)
- И. Ярмонов (шахматы)
- А. Терещенко (ушу)
- Ю. Гычка (пауэрлифтинг)
- А. Лашин (стронгмен)
- У. Мищенко (кикбоксинг)
- Р. Краснова (пауэрлифтинг)