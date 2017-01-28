В Мариуполе 20 спортсменов целый год будут получать ежемесячную стипендию

Стали известны имена мариупольских спортсменов, которые в 2017 году будут получать ежемесячную стипендию. В списко вошли спортсмены с ограниченными физическими возможностями, а также молодые перспективные спортсмены и их тренеры, спортсмены, представляющие город по не олимпийским видам спорта, сообщили в пресс-службе горсовета.



«Стипендия – это не только материальное поощрение для каждого спортсмена, но и мотивация для покорения новых высот спортивного Олимпа. Хочется верить, что эти денежные поощрения помогут нашим спортсменам добиться еще больших побед, а также представлять наш родной город Мариуполь на самых больших значимых мировых и континентальных спортивных соревнованиях», - отметил начальник управления физической культуры и спорта горсовета Давид Табатадзе.



Так, стипендии получат:

Г. Завертайло (греко-римская борьба) С. Олиферчик (прыжки в воду) С. Беспалов (гребля) А. Пирогов (легкая атлетика) Д. Рыбалко (бокс) Р. Филимошкина (легкая атлетика) Е. Полухин (легкая атлетика) А. Кузнецов (баскетбол) М. Погорелова (дзюдо) Е. Нехаев (дзюдо) Д. Самороков (легкая атлетика) Д. Чуфаров (плавание) А. Комаров (плавание) А. Крюков (пауэрлифтинг) И. Ярмонов (шахматы) А. Терещенко (ушу) Ю. Гычка (пауэрлифтинг) А. Лашин (стронгмен) У. Мищенко (кикбоксинг) Р. Краснова (пауэрлифтинг)