Что в нынешнем году ожидать получателям субсидий

Всем известно, что результатом резкого повышения коммунальных тарифов стало то, что в Украине большинство семей было вынуждено обратиться за субсидиями. Количество семей, нуждающихся в помощи государства, неуклонно растёт. В 2017 году на эти цели из государственного бюджета будет потрачено около 51 миллиардов гривен.

В связи с увеличением минимальной зарплаты в стране вдвое, а соответственно, некоторые семьи по этой причине потеряют право на получение субсидий, будет сохранено бюджетных средств порядка пяти миллиардов гривен.

Некоторая сумма также будет сэкономлена благодаря запущенной в 2016 году Министерством финансов масштабной верификации. В нынешнем году верификация выйдет на новый уровень в связи с разработкой специального законопроекта.

25 миллионов украинских граждан, в числе которых оказались и субсидианты с пенсионерами, уже попали под проверку. По информации СМИ, в результате проверок было обнаружено более 185 тысяч неправомерных получений субсидий, по которым информация проходит проверку органами социальной защиты.

Министерством финансов была проанализирована информация о покупке недвижимости и земли гражданами, а затем сопоставлена с перечнем получающих субсидии. Таким образом, были выявлены нарушители.

Ещё одним нарушением является сдача в аренду квартиры с субсидиями, если доход от такой сдачи жилья в аренду не учтён при расчёте субсидии. Более того, субсидию в арендованной квартире имеют право оформить лишь квартиранты, которые обязаны в органы социальной защиты предоставить договор аренды.

В принципе, лишиться социальной помощи в виде субсидии могут граждане, чей доход за прошедший период существенно увеличился. Кроме того, не получат субсидии и те, кто скрывает часть своего дохода или в течение 12 месяцев с момента её получения совершил покупку на сумму от 50 тысяч гривен.

По итогам верификации за прошлый год 7 тысяч украинских семей уже лишены субсидий. Всего же, по мнению Министерства социальной политики, помощь от государства в 2017 году получат 9 из 15 миллионов украинских семей.