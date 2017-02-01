С сегодняшнего дня было обещано снижение цен на некоторые виды лекарств, но…

Как вчера сообщалось на правительственном сайте, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал: „Я убеждён в том, что с 1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьёмся и начнём видеть снижение цен на категории этих лекарств“.



Гройсман заявил, что правительство наведёт порядок в ценообразовании лекарственных средств, несмотря на разговоры о невозможности снижения с 1 февраля цен на лекарства и подчеркнул, что предусматривал создание дефицита лекарств.



Гройсман уверил в правильности заданного пути: „Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине. Только к этому парадоксу приблизился, сразу начались атаки на правительство. Мы будем идти в заданном направлении. Что касается лекарств, наша задача - обеспечить снижение цены по трём категориям - гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма“.



Далее премьер рассказал об обсуждении с производителями фармпрепаратов данного вопроса и дальнейшем проведении таких встреч: „Решение принято, его надо выполнять. Наша задача - добиться выполнения решения, и мы этого добьёмся“.



При этом глава правительства подчеркнул: „Мы сказали спекулянтам: „Вы больше не будете зарабатывать только на том, что вы монополисты на этом рынке. И поставили точку. Почему украинцы, зарабатывая меньше, должны платить больше за лекарства, которые им жизненно необходимы?“.



Всё это очень хорошо, внушило оптимизм болеющим гражданам, они уже было собрались идти по аптекам, когда… Правительство, оказывается, передумало…



Уже сегодня, 1 февраля, в ходе заседания Кабинета министров, было принято решение перенести реализацию решения о госрегулировании цен на лекарственные средства с 1 февраля на 1 апреля 2017 года.

Представляя инициативу, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила: „Его надлежащее выполнение требует длительного переходного периода для реализации остатков средств, на которые распространяется регулирование. Для стабилизации ситуации на рынке и устранения рисков чрезмерных убытков, предлагается перенос сроков начала реализации постановления о госрегулировании цен до 1 апреля, чтобы оно началось вместе с программой возмещения стоимости лекарственных средств“.



Программа по возмещению стоимости лекарственных препаратов распространяется на лекарства против сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.



Теперь, в лучшем случае, больные украинцы будут вынуждены ещё два месяца покупать дорогие лекарства. Если вновь не отодвинут срок реализации важного для миллионов решения…