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Рубрика: Спорт
05-02-2017, 12:45
Просмотров: 1879
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[Фото]

Зимний адреналин: мариупольцы по снежному спуску катались на лыжах и сноубордах

Вчера на территории горнолыжного комплекса «АЛЯСКА ЦЕНТР» состоялось открытое первенство города по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-гигант. В соревновании приняли участие более 60 любителей зимнего спорта, сообщили в пресс-службе горсовета.

Профессиональный замер времени, стартовые номера, адреналин на снежном спуске, определение победителей в 16-ти возрастных категориях по сумме двух попыток, – все это обеспечило спортивную и праздничную атмосферу! Победители и участники получили дипломы, подарки, а самые быстрые лыжница, лыжник и сноубордист нашего города в абсолютном зачете - денежные призы.

Соревнования прошли при поддержке управления по физической культуре и спорту Мариупольского горсовета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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