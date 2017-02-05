Зимний адреналин: мариупольцы по снежному спуску катались на лыжах и сноубордах

Вчера на территории горнолыжного комплекса «АЛЯСКА ЦЕНТР» состоялось открытое первенство города по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-гигант. В соревновании приняли участие более 60 любителей зимнего спорта, сообщили в пресс-службе горсовета.

Профессиональный замер времени, стартовые номера, адреналин на снежном спуске, определение победителей в 16-ти возрастных категориях по сумме двух попыток, – все это обеспечило спортивную и праздничную атмосферу! Победители и участники получили дипломы, подарки, а самые быстрые лыжница, лыжник и сноубордист нашего города в абсолютном зачете - денежные призы.



Соревнования прошли при поддержке управления по физической культуре и спорту Мариупольского горсовета.