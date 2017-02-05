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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 20:43
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На Донетчине во время пожара погибла женщина и трехлетний ребенок

5 февраля в 16:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Энгельса в Дружковке. На место вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательного отряда Главного управления, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По прибытию спасатели выяснили, что горит квартира на втором этаже, наблюдается плотное задымление. Во время тушения пожара они вывели на улицу одного пострадавшего (инвалида 3-й группы), который был госпитализирован в центральную городскую больницу. В одной из комнат на полу у кровати было обнаружено тело мальчика 2013 г.р. без признаков жизни, а на полу у окна - тело женщины 1969 г.р. также без признаков жизни.

Пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается специалистами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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