5 февраля в 16:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Энгельса в Дружковке. На место вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательного отряда Главного управления, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По прибытию спасатели выяснили, что горит квартира на втором этаже, наблюдается плотное задымление. Во время тушения пожара они вывели на улицу одного пострадавшего (инвалида 3-й группы), который был госпитализирован в центральную городскую больницу. В одной из комнат на полу у кровати было обнаружено тело мальчика 2013 г.р. без признаков жизни, а на полу у окна - тело женщины 1969 г.р. также без признаков жизни.
Пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается специалистами.
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На Донетчине во время пожара погибла женщина и трехлетний ребенок
5 февраля в 16:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Энгельса в Дружковке. На место вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательного отряда Главного управления, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»