Элитные, изысканные часы Vacheron Constantin

Чтобы “влюбиться в часы Vacheron Constantin, достаточно на них взглянуть. Вся геометрическая палитра форм и асимметрии собралась в богатейший букет коллекций именитого часового дома. История престижного швейцарского дома началась в 1755 году с творческого поиска юного часовщика Жана-Марка Вашерона, удостоенного “баловать” роскошными наручными ходиками ювелирной сборки обеих жен легендарного Наполеона (Жозефину и Марию Луизу). Брендовое имя Дома - тандем Вашерона и бизнесмена Франсуа Константин (1819 год), “придавшего” эстетическим идеям часовщика большие финансовые “крылья”.

Роскошь и экспрессия моделей с логотипом Vacheron Constantin сохранена в именитых репликах. Каталог интернет-магазина Имидж - лучшее поле для созерцания творческих порывов опытных мастеров часового дела. Приоритетно и то, что копии Vacheron Constantin европейской сборки гораздо дешевле оригиналов - в этом секрет успеха непревзойденных наручных “ходиков” в стальных корпусах с фирменной позолотой.

Красота и пунктуальность - от Вашерона, достаток и успех - от Константина

В мире фен шуй принято себя окружать вещами, приносящими удачу. Элитная марка Vacheron Constantin - очевидное воплощение таланта и чутья к прибыли. Вот почему часы с именитым логотипом считаются отличительным знаком в мире:

банкиров;

дипломатом;

политиков;

эстетов;

аристократов;

индивидуалов;

лидеров.

Часы легендарных брендов востребованы во все времена - даже в периоды потрясений и кризисов. Импульсивные женские и мужские коллекции Вашерон Константин - своеобразный мир чуда, где царит кульминация механики и нет предела красоты:

моделям Patrimony присуща идеальная круглая геометрия. Гармоничность пропорций воплощена в позолоченной стали. Дипломатичность образа - дань коллекции 50-х годов;

угловидный бочонок - серия Malte, изображающая эмблему Дома ВК. Светлые циферблаты и римская нумерология столь же классичны, как темная кожа ремешка. Скелетоны, турбийоны, драгоценные камни, ювелирный хаос безеля - все это также коллекция Malte;

Mеtiers dart collection - дань прикладному искусству, циферблат моделей украшен знаками Зодиаками, картами великих городов мира, индийскими манускриптами и прочей этникой;

дамские сердца учащаются в ритме при созерцании “бриллиантовых” моделей Heures creatives collection с сапфировым стеклом. Линейка посвящена моделям 1920-30-х, 970-х годов и декламирует плавность изгибов и линий.

Все часы именитого бренда выполнены в совершенстве инженерии - и обладают противоударностью, пыле- и влагонепроницаемостью, стойкостью к механическим воздействиям. Каталог Vacheron Constantin сподвигает на поэтику: при взгляде на ассортимент реплик, хочется утвердиться в мысли о том, что время - нескончаемо.