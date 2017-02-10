В Мариуполе нашли артснаряд и гранату

Вчера, 9 февраля, на территории Мариуполя нашли два боеприпаса – артиллерийский снаряд калибра 152 мм и гранату ПГ 7.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, опасные находки изъяты и уничтожены.
Вчера, 9 февраля, на территории Мариуполя нашли два боеприпаса – артиллерийский снаряд калибра 152 мм и гранату ПГ 7.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, опасные находки изъяты и уничтожены.
Зафиксировано более 60 обстрелов
Это произошло на трассе между поселками Павлополь и Чермалык