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Рубрика: Происшествия
10-02-2017, 10:13
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В Мариуполе нашли артснаряд и гранату

Вчера, 9 февраля, на территории Мариуполя нашли два боеприпаса – артиллерийский снаряд калибра 152 мм и гранату ПГ 7.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, опасные находки изъяты и уничтожены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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