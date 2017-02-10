Под Мариуполем двое парней изнасиловали 15-летнюю школьницу

В правоохранительные органы обратилась директор Красновской школы, которая сообщила об изнасиловании 15-летней ученицы. Вскоре полицейские Волновахи задержали насильников – двух парней 18 и 19 лет.

Как выяснилось, в тот день девочка была у подруги в Диановке. 19-летний знакомый предложил подвезти ее домой, но повез в село Калиново, где их ждал его товарищ. Парни выпили, после чего изнасиловали школьницу, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Оба задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также выяснилось, что один из задержанных служил в рядах ДНР. Он ездил по блокпостам Горловки, Макеевки, Донецка и проверял, как «работают» другие.