В Мариуполе хотят открыть филиал института неотложной и восстановительной хирургии

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко вместе со своим заместителем Ксенией Суховой и начальником управления здравоохранения Сергеем Данилковым в Киеве встретились с врачом-нейрохирургом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором, академиком НАМН Украины, президентом Национальной академии медицинских наук Украины Виталием Цимбалюком. Встреча состоялась благодаря поддержке народного депутата Украины Марии Ионовой, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, собравшиеся обсудили развитие медицины в Мариуполе. Вадим Бойченко рассказал о реконструкции больниц, а также открытии медицинского вуза.

В свою очередь, Виталий Цимбалюк предложил открыть в городе еще один филиал: «Я хочу предложить открыть в Мариуполе также филиал института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака, который ранее дислоцировался в Донецке, а теперь его специалисты работают в Киеве. Развивать образование важно, но не менее полезно заниматься наукой».

Мэр поддержал эту идею и заверил, что город найдет нужные помещения и окажет всю необходимую помощь.

В завершение встречи, Виталий Цимбалюк отметил, что в скором времени намерен посетить Мариуполь вместе со светилами украинской медицины, чтобы на месте провести совещание и оценить ситуацию.