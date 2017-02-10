Мариуполец убил своего товарища и сжег его труп вместе с домом

Вчера, 9 февраля, около 21:00 в правоохранительные органы Мариуполя поступила информация о пожаре в частном доме, во время тушения которого спасатели обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.

При этом о возгорании сообщил товарищ погибшего. По его словам, он проходил мимо, заметил клубы дыма и даже попытался спасти потерпевшего, забежав в горящее помещение. Но стражи порядка заметили на одежде «свидетеля» пятна крови, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, в тот вечер мужчина был в гостях у погибшего, вместе они выпивали. Между друзьями возникла ссора, злоумышленник начал избивать хозяина дома, после чего схватил нож. Дальше в ход пошли другие подручные средства. Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег здание.

Сейчас по делу изъято орудие причинения телесных повреждений - нож. Открыто уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.