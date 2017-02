11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.

15 декабря 2015 года был принят проект резолюции о Международном дне женщин и девочек в науке. Этот проект готовился заранее, неоднократно обсуждался и подвергался редакции представителями от разных государств-членов ООН. И 22 декабря 2015 года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня выбрано 11 февраля.

Учреждение новой даты стало очередным этапным шагом по реализации плана развития общества до 2030 года, принятого той же организационной структурой Организации Объединённых Наций 25 сентября 2015 года и провозглашённой, как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Основной целью Резолюции является достижение качественных изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в научную сферу. Исследования специалистов выявили определённый дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку.

Резолюция призывает все страны мира обратить внимание на существующую проблему, постараться определить причины гендерного дисбаланса в области науки, техники и инноваций, а также организовать программы мероприятий по вовлечению женщин и девочек в научную среду.

С этой целью резолюция учредила и Международный день 11 февраля, дабы актуализировать проблему и привлечь к ней целевое внимание.

Первое празднование Дня прошло 11 февраля 2016 года и было ознаменовано проведением форума на базе штаб-квартиры ООН. Ежегодное празднование этого дня призвано привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершённые женщинами и девочками.

Упоминание в названии праздника не только женщин, но и девочек, направлено на актуализацию темы участия в научных сообществах, кружках и других объединениях научного профиля школьного периода обучения не только мальчиков, но и девочек, чьё участие в них также заметно ниже. Кроме того, участники мероприятий в рамках празднования нового Международного дня обращают внимание на работу воспитателей и преподавателей в учреждениях школьного и дошкольного образования, где должны учитываться принципы гендерного равноправия.

В своей Резолюции ООН обращается не только к государствам и их правительствам, но и к международным организациям и фондам, структурам гражданского общества, представителям науки, а также предпринимателям с призывом способствовать организации и проведению Международного дня женщин и девочек в науке. А также – стараться всеми способами обеспечить принципы равноправия и исключить любые проявления дискриминации по половому признаку в области науки, всячески поощрять и стремиться к приобщению женщин с раннего возраста к научным достижениям и инновационным технологиям, гарантируя им равное с мужчинами право на участие в этой сфере.

Всемирный день больного

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного Папы Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезни Паркинсона, болезни, о которой узнали значительно позже. Примечательно то, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе. Всемирный день больного, отмеченный в 2005 году, имел особое значение, так как 2005 год стал годом кончины Иоанна Павла II.

Впервые Всемирный день больного был отмечен 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь (Our Lady of Lourdes), исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

Лаврентьев день

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается в этот день, сначала подвизался в затворе в монастыре великомученика Димитрия, в Киеве близ Печерского монастыря, а потом перешел в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на кафедру Туровскую (что в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи — они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох — этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется.

Кроме того, молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.

Именины:

Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков