Как мы уже писали ранее, в начале января в Кальмиусском районе стартовал пилотный проект по подключению школ к видеоконтролю полиции. Информация будет передаваться и в Единый аналитический центр.
По сообщению райадминистрации, реализация 1-го этапа проекта в школе №4 выходит на финишную прямую. Завершен монтаж всех видеокамер, заменено их расположение. Также заменена камера на распознавание, что даст возможность полиции распознавать лица людей на площадке и возможность родителям наблюдать за своими детьми. В онлайн трансляцию выведены камеры со стадиона, чтобы ее посмотреть, родителям просто нужно перейти по ссылке.
"Пока мы еще тестируем совместно с полицией данную систему на школе №4 и спортивной площадке, но уже очень скоро представим полноценный проект жителям района", - отметили в Кальмиусской райадминистрации.
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В школе Мариуполя в тестовом режиме заработала система видеонаблюдения
Как мы уже писали ранее, в начале января в Кальмиусском районе стартовал пилотный проект по подключению школ к видеоконтролю полиции. Информация будет передаваться и в Единый аналитический центр.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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