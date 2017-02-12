Патрульные в Мариуполе спасли мужчину, который попытался себя порезать

Ночью инспекторы получили сообщение о семейной ссоре. Прибыв по вызову, они выяснили, что конфликт возник между матерью и ее 25-летним сыном, который смотрел фильмы на очень высокой громкости. Об этом сообщили в патрульной полции.



Патрульные пообщались с семейством, после чего все успокоились и конфликт, казалось, был исчерпан. Но не успели полицейские выйти из квартиры, как оттуда раздался крик. Поспешив снова в помещение, они увидели мужчину лежащего на полу с двумя резаными ранами на руке, из которых лилась кровь.



Инспекторы принялись оказывать домедицинскую помощь пострадавшему, который в это время активно сопротивлялся. Несмотря на это, кровотечение удалось остановить при помощи повязки и жгута. А уже через несколько минут на место прибыли медики и госпитализировали мужчину.