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Prizma


Рубрика: Происшествия
12-02-2017, 12:42
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[Фото]

Патрульные в Мариуполе спасли мужчину, который попытался себя порезать

Ночью инспекторы получили сообщение о семейной ссоре. Прибыв по вызову, они выяснили, что конфликт возник между матерью и ее 25-летним сыном, который смотрел фильмы на очень высокой громкости. Об этом сообщили в патрульной полции.

Патрульные пообщались с семейством, после чего все успокоились и конфликт, казалось, был исчерпан. Но не успели полицейские выйти из квартиры, как оттуда раздался крик. Поспешив снова в помещение, они увидели мужчину лежащего на полу с двумя резаными ранами на руке, из которых лилась кровь.

Инспекторы принялись оказывать домедицинскую помощь пострадавшему, который в это время активно сопротивлялся. Несмотря на это, кровотечение удалось остановить при помощи повязки и жгута. А уже через несколько минут на место прибыли медики и госпитализировали мужчину.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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