Субсидии всё-таки монетизируют?

После того, как украинское правительство провело „шоковую терапию“ (которая оказалась по уровню шока гораздо выше любой хирургии) для всех без исключения граждан страны, и увеличило многократно тарифы на услуги ЖКХ, встал вопрос – а кто же будет платить за всё это?



Ответ, казалось бы, был найден – предоставление субсидий, но… Получив первые результаты такого „эксперимента“ над населением, в правительстве схватились за головы – они сами оказались также в не меньшем шоке - затраты огромные, полная неразбериха и волокита.



К примеру, многим гражданам, которые получают субсидию уже второй - третий год, расчёт этой самой субсидии пришёл … в середине января, после 3-х месяцев от начала отопительного сезона. Представьте себе градус беспокойства граждан, которые три месяца не знают – дадут ли на этот раз им субсидию и в какой сумме, ведь оплачивать услуги необходимо ежемесячно, до 10-го числа следующего месяца… Остальным – немного раньше, ведь государство еле „наскребло“ средства на компенсацию таких огромных затрат.



Продолжать разговор смысла нет, об этой ситуации в стране знают даже маленькие дети и глубокие старики (естественно, не дожившие до маразма). Видя такое положение дел, и желая хоть каким-то образом сэкономить бюджетные средства, в правительстве придумали новую „уловку“ – снизить нормы потребления ресурсов, в результате чего граждане начнут получать в немалой степени „урезанные“ субсидии.



Теперь идём дальше. Решили-таки монетизировать субсидии, выдавая гражданам деньги в „наличке“. Вопрос: для чего вся страна потратила столько усилий и средств, чтобы хотя бы немного успокоить ситуацию и наладить выдачу субсидий? Теперь начнётся новая неразбериха, которая в итоге опять ни к чему хорошему не в состоянии привести. Ходьба по кругу… Значит, это кому-то выгодно…

Вот уже и президент Украины Пётр Порошенко во время своей поездки в Ивано-Франковскую область заявил, что субсидии на оплату коммунальных услуг переведут в наличную форму.



Об этом стало известно из сообщения в Twitter его пресс-секретаря Святослава Цеголко, который процитировал слова президента: „Субсидии будут монетизированы“.



При этом было отмечено, что в ходе реализации данного решения, все претендующие на государственную помощь граждане будут получать её в денежной форме, а рассчитываться за потреблённые услуги они будут вынуждены по обычному тарифу.



К этому стоит добавить, что обычно монетизация льгот сопровождена уменьшением объёма выделяемой поддержки в сравнении с реальным потреблением всех услуг… Последствия можете себе „нарисовать“ сами. Сами…