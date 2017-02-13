«До побачення, Євробачення!»: команда, готовившая проведение конкурса в Украине, решила уйти с проекта

Команда, которая работала над организацией проведения Евровидения-2017 в Украине, решила уйти из проекта. Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский на своей странице в Фейсбуке, опубликовав скрин официального обращения.



"Мы, команда "Евровидения", для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса", - сказано в заявлении.

Как следует из документа, команда решила закрыть проект из-за конфликта с руководством НТКУ.



"В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", - сказано в заявлении.



Кроме того в команде организаторов добавили, что за это время, "кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не осуществило ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки".



В заявлении также отмечается, что команда "не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению "Евровидения" в Украине".



"Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды "Евровидение", к сожалению, не нашло поддержки у руководства ОАО "НСТУ". В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к "Евровидению" не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях", - говорится в заявлении.



Напомним, Евровидение состоится весной 2017 в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.