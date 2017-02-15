На Донбасс едет Еврокомиссар по гуманитарным вопросам

На следующей неделе в Украину приедет Еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес. Он планирует побывать в зоне АТО и пообщаться с местными жителями.

Об этом рассказал представитель председательства Мальты в Совете ЕС Иан Борг: «Мы должны оказывать давление на всех игроков с целью соблюдения перемирия и предоставления доступа для гуманитарных организаций в районы, которые не подлежат контролю правительства, а также обеспечения свободного движения людей и товаров через линию фронта».