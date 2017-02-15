В Мариуполе презентовали книгу «Сердце украинской металлургии»

Сегодня, 15 февраля, в ходе открытия музея истории комбината имени Ильича презентовали книгу под названием «Сердце украинской металлургии». Она рассказывает об истории, коллективе и достижениях мариупольского предприятия.

«Эта книга – о комбинате и его людях, которые, принимая эстафету преемственности, творят историю. И сегодня, во многом благодаря самоотверженному труду наших рабочих и служащих, специалистов и руководителей ММКИ, украинская металлургия составляет основу экономики страны», - говорится в предисловии.

Всего было издано 4 тысячи экземпляров красочной книги, около полусотни из них получили посетители музея, остальные наверняка будут распространены в качестве презентов.