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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 19:13
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В Мариуполе презентовали книгу «Сердце украинской металлургии»

Сегодня, 15 февраля, в ходе открытия музея истории комбината имени Ильича презентовали книгу под названием «Сердце украинской металлургии». Она рассказывает об истории, коллективе и достижениях мариупольского предприятия.

«Эта книга – о комбинате и его людях, которые, принимая эстафету преемственности, творят историю. И сегодня, во многом благодаря самоотверженному труду наших рабочих и служащих, специалистов и руководителей ММКИ, украинская металлургия составляет основу экономики страны», - говорится в предисловии.

Всего было издано 4 тысячи экземпляров красочной книги, около полусотни из них получили посетители музея, остальные наверняка будут распространены в качестве презентов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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