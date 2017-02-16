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Рубрика: Новости Мариуполя
16-02-2017, 12:42
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Участники блокады планируют перекрыть железнодорожное сообщение в направлении Мариуполя

Участники торговой блокады на Донбассе намерены расширить свою деятельность в нескольких направлениях. В частности, хотят блокировать железнодорожное сообщение в Мариупольском направлении и еще две ветви рядом с Авдеевкой.

Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк, сообщает "Эспрессо".

"Блокада будет увеличиваться. Еще есть одна железнодорожная ветка, которую надо заблокировать, — в Мариупольском направлении. Я не знаю, когда это будет. И еще две, по которым поезда не ездят, но там сейчас работает разведка штаба. Они последние 3 дня смотрят, что там происходит. Ветви эти идут недалеко от Авдеевки", — сказал Парасюк.

Напомним, очередные новые перекрытия железной дороги на Донбассе анонсировал ранее и один из участников блокады, нардеп Семен Семенченко. По его словам, готовится к открытию редут "Мариуполь", к которому присоединятся мариупольские волонтеры, а также еще один редут создадут ветераны батальона "Кривбасс".

При этом оба нардепа не уточняют, какие конкретно ж/д пути будут перекрыты.

По состоянию на 14 февраля, на железной дороге Донбасса  действуют следующие редуты:




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Редакция «Мариупольских новостей»