Участники блокады планируют перекрыть железнодорожное сообщение в направлении Мариуполя

Участники торговой блокады на Донбассе намерены расширить свою деятельность в нескольких направлениях. В частности, хотят блокировать железнодорожное сообщение в Мариупольском направлении и еще две ветви рядом с Авдеевкой.



Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк, сообщает "Эспрессо".



"Блокада будет увеличиваться. Еще есть одна железнодорожная ветка, которую надо заблокировать, — в Мариупольском направлении. Я не знаю, когда это будет. И еще две, по которым поезда не ездят, но там сейчас работает разведка штаба. Они последние 3 дня смотрят, что там происходит. Ветви эти идут недалеко от Авдеевки", — сказал Парасюк.



Напомним, очередные новые перекрытия железной дороги на Донбассе анонсировал ранее и один из участников блокады, нардеп Семен Семенченко. По его словам, готовится к открытию редут "Мариуполь", к которому присоединятся мариупольские волонтеры, а также еще один редут создадут ветераны батальона "Кривбасс".



При этом оба нардепа не уточняют, какие конкретно ж/д пути будут перекрыты.



По состоянию на 14 февраля, на железной дороге Донбасса действуют следующие редуты: