Порошенко: блокада Донбасса угрожает энергетической безопасности, металлургии и валютным поступлениям

Своими действиями участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения с оккупированными территориями не блокируют боевиков, а в первую очередь вредят всей стране.Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе заседания СНБО, сообщает его пресс-служба.



«В связи с абсолютно безответственными действиями политиканов, которые на теме блокировки устроили себе абсолютно циничный пиар на крови, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства. Причем угрозы сегодня распространяются не только на энергетическую отрасль», - отметил президент.

Во-вторых, по словам Петра Порошенко, очевидны риски для металлургических предприятий, ряд из которых вынуждены сократить производство из-за нехватки сырья. Глава государства отметил, что такая ситуация создает, в частности, угрозу сокращению валютных поступлений, поскольку только в металлургическом комплексе объем валютной выручки в годовом исчислении составляет более 2 млрд долларов. «Никому не надо объяснять последствия для курсовой политики, для инфляционных процессов, для уровня благосостояния и жизни каждого гражданина Украины», - подчеркнул Петр Порошенко.



Президент добавил: «В-третьих, они создают образ слабого государства, хаоса и атаманщины, когда государство не способно навести порядок и такой представляется картина в зарубежные СМИ».



Кроме того, отметил Порошенко, такие действия дискредитируют Украину в глазах населения неподконтрольных территорий и тем самым создают препятствия для их дальнейшей реинтеграции.



«По сути, я хочу подчеркнуть - они блокируют не из ОРДО/ОРЛО, и не им создают проблемы. Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности», - сказал президент.