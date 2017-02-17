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Рубрика: Новости Донбасса
17-02-2017, 08:56
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СНБО поручил силовикам обеспечить охрану транспортной инфраструктуры, объектов газо- и электроснабжения в зоне АТО на Донбассе

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, МВД и СБУ поручено принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения АТО на Донбассе.

Кроме того, силовики обеспечат надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО и должны создать надлежащие условия их бесперебойного функционирования.

«Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить в установленный законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры», - говорится в документе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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