Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, МВД и СБУ поручено принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения АТО на Донбассе.
Кроме того, силовики обеспечат надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО и должны создать надлежащие условия их бесперебойного функционирования.
«Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить в установленный законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры», - говорится в документе.
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СНБО поручил силовикам обеспечить охрану транспортной инфраструктуры, объектов газо- и электроснабжения в зоне АТО на Донбассе
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»