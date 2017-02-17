Украинскому населению тарифы на газ будут пересматривать дважды в год…

С 1 апреля 2017 года начнут действовать новые условия пересмотра цен, о чём договорились Международный валютный фонд (МВФ) и Украина, сообщают «Українські новини».



Согласно новой редакции Меморандума о сотрудничестве МВФ и Украины, в его согласованном разделе по энергетике содержится норма пересмотра цены газа для украинского населения, в связи с изменениями стоимости импортируемого газа, не ежеквартально, как намечалось ранее, а каждые полгода. В основе пересмотра будет учитываться усреднённая цена импортного газа за предыдущие шесть месяцев.



В правительстве надеются, что в связи с увеличением периода ценового ориентира, вероятность значительного изменения тарифов на газ для населения с 1 апреля 2017 года, снижается. Но, учитывая продолжающуюся девальвацию гривны, исключить рост тарифов полностью нельзя.



Следует напомнить, что несколько дней назад коммерческий директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко предупредил о вероятности повышения тарифов для населения на газ в пределах 40%, если брать за основу нынешние цены природного газа на европейском рынке и курс валют.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сразу отреагировал на эти заявления и пригрозил уволить всех чиновников, заявляющих о вероятности увеличения для населения тарифов на газ на 40%.



„Уволю всех“, - лаконично произнёс премьер.



Далее он заявил, что роста тарифов для населения на газ не будет: „Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляет о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, или писать заявление на увольнение“.



В апреле станет известно - изменятся ли тарифы, или слова Гройсмана будут услышаны и приняты к сведению…