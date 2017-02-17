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Рубрика: Новости Донбасса
17-02-2017, 14:25
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Полиция Донетчины готова к защите городов области

Сегодня в 5 утра все территориальные подразделения полиции области были подняты по тревоге. Цель - отработать оперативное реагирование на любую угрозу. Учения организованы по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина в рамках всеукраинской профилактической отработки, инициированной руководством Нацполиции.

Правоохранители прибыли в полной боевой экипировке. После строевого смотра и короткого инструктажа были сформированы дополнительные наряды для усиления блокпостов и созданы дополнительные мобильные посты. Через час правоохранители взяли под контроль все автодороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в область, дороги стратегического значения и те, которыми граждане пытаются объехать блокпосты.

Задача полицейских - предотвращение терактов и диверсий, прекращение трафика нелегального оружия и взрывчатки, задержание лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе.

Усиленный режим сохранится до конца дня. В полиции напомнили, что профилактическая отработка продлится до 28 февраля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»