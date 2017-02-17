Литовский депутат в ЦНАПе Мариуполя «зарегистрировал» домик у моря

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Мариус Януконис, депутат Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс и Народный депутат Украины Игорь Артюшенко ознакомились с работой Центра предоставления административных услуг, сообщили в пресс-службе горсовета.

Директор Центра Елена Парамонова рассказала, что в учреждении предоставляют более 150 видов услуг. С недавних пор этот список пополнился еще двумя - оформлением биометрических загранпаспортов и ID-карт.



«За пять месяцев работы к нам обратилось 87 тысяч человек. Мы занимаемся регистрацией предпринимателей, регистрацией места жительства, земельных участков, фиксируем обращения жителей», - добавила Елена Парамонова.

Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма отметил: «Благодаря Центру предоставления административных услуг, мы убрали коррупционную составляющую, разделили «бэк» и «фронт» офисы. Жители не общаются напрямую с чиновником».



Андрюс Кубилюс лично воспользовался услугой Центра, «зарегистрировав» домик у моря. Он отметил профессиональную работу сотрудников и добавил, что литовцам есть чему поучиться у Мариуполя.