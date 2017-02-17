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  • Мариупольский футбольный клуб «Ильичевец» летом сменит название

Рубрика: Спорт
17-02-2017, 20:47
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Мариупольский футбольный клуб «Ильичевец» летом сменит название

Мариупольский ФК «Ильичевец» по окончании сезона сменит название. Переименуют его в рамках декоммунизации.

Это произойдет летом (чемпионат Украины 2016/17 завершается 1-го июня). Клуб будет называться ФК «Мариуполь», сообщает телеканал «Футбол 1».

Отметим, после первой части сезона «Ильичевец» лидирует в турнирной таблице первой лиги.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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