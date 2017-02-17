Мариупольский ФК «Ильичевец» по окончании сезона сменит название. Переименуют его в рамках декоммунизации.
Это произойдет летом (чемпионат Украины 2016/17 завершается 1-го июня). Клуб будет называться ФК «Мариуполь», сообщает телеканал «Футбол 1».
Отметим, после первой части сезона «Ильичевец» лидирует в турнирной таблице первой лиги.
Рубрика: Спорт
17-02-2017, 20:47
Просмотров: 1762
Комментариев: 0
Мариупольский футбольный клуб «Ильичевец» летом сменит название
Мариупольский ФК «Ильичевец» по окончании сезона сменит название. Переименуют его в рамках декоммунизации.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
На чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины сенсационно завоевала «серебро»
В эстафете наша команда на последних метрах обошла соперников
«Сельта» - «Шахтер»: жесткая игра и минимальная победа «горняков»
Автором единственного гола стал аргентинский дебютант Густаво Бланко Лещук
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»