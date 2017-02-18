В России официально признали паспорта ДНР и ЛНР

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР.

Текст указа размещен на сайте президента, в документе говорится: «На период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях».

Таким образом, в Россию можно ездить по паспортам ДНР и ЛНР.