vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1307 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
18-02-2017, 16:34
Просмотров: 462
Комментариев: 0

В России официально признали паспорта ДНР и ЛНР

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР.

Текст указа размещен на сайте президента, в документе говорится: «На период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях».

Таким образом, в Россию можно ездить по паспортам ДНР и ЛНР.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Вскоре в Украине внедрят новую систему уплаты налогов и сборов

Госказначейством готовится система уплаты налогов посредством единого счёта

Блокада Донбасса подрывает энергобезопасность Украины, - заявление G7

Послы стран "Большой семерки" призвали прекратить блокирование путей


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»