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Рубрика: Новости Донбасса
19-02-2017, 10:11
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ГСЧС: в домах в Авдеевке тепло, но воды нет

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня в Авдеевке теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, а вот воды пока нет.

По информации ГСЧС в Донецкой области, тепло в дома местных жителей подает Авдеевский коксохимический завод.

«По состоянию на 7 часов 19 февраля теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), водоснабжение города временно прекращено», - отметили в ведомстве.

Электроэнергию подают 12 генераторов.

Сегодня ремонтники планируют обследовать линии электропередач, обнаружить порыв и начать восстановительные работы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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