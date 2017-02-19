ГСЧС: в домах в Авдеевке тепло, но воды нет

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня в Авдеевке теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, а вот воды пока нет.
По информации ГСЧС в Донецкой области, тепло в дома местных жителей подает Авдеевский коксохимический завод.
«По состоянию на 7 часов 19 февраля теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), водоснабжение города временно прекращено», - отметили в ведомстве.
Электроэнергию подают 12 генераторов.
Сегодня ремонтники планируют обследовать линии электропередач, обнаружить порыв и начать восстановительные работы.