В Авдеевке под обстрел попала железнодорожная станция

В результате обстрела Авдеевки пострадала железнодорожная станция. Об этом сообщил в соцсетях гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

Сейчас последствия обстрела устраняют ремонтники «Укрзализныци» и коксохима. Сроки у них ограничены – справиться необходимо за сегодняшний день.

«Станция Авдеевка после ночного обстрела. Железнодорожники УЗ и АКХЗ должны восстановить все это за сегодня - иначе нельзя, непрерывное производство не даёт времени на словоблудие. Только своевременные действия. Я уверен, что бригады справятся», - отметил Магомедов.