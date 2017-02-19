vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1304 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
19-02-2017, 11:05
Просмотров: 1871
Комментариев: 0
[Фото]

В Авдеевке под обстрел попала железнодорожная станция

В результате обстрела Авдеевки пострадала железнодорожная станция. Об этом сообщил в соцсетях гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

Сейчас последствия обстрела устраняют ремонтники «Укрзализныци» и коксохима. Сроки у них ограничены – справиться необходимо за сегодняшний день.

«Станция Авдеевка после ночного обстрела. Железнодорожники УЗ и АКХЗ должны восстановить все это за сегодня - иначе нельзя, непрерывное производство не даёт времени на словоблудие. Только своевременные действия. Я уверен, что бригады справятся», - отметил Магомедов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:
ГСЧС: в домах в Авдеевке тепло, но воды нет

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»