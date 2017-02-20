Центр Киева приходит в себя после вчерашнего противостояния полиции с протестующими, которые поддерживают блокаду в Донбассе. В ходе столкновений пострадали два правоохранителя, пятеро активистов задержаны.
Сейчас здесь перекрыты улицы, стоят блокпосты полиции. В 150 метрах от парламента выставлен плотный кордон силовиков. Такие усиленные меры безопасности предприняты для предотвращения возможных провокаций. Ситуация в данный момент спокойная.
Тем временем задержанных накануне участников акции протеста выпустили из Деснянского райотдела, среди них - лидер "ОУН" Николай Коханивский.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- В центре Киева перекрыты улицы и усилены меры безопасности
Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 08:15
Просмотров: 435
Комментариев: 0
В центре Киева перекрыты улицы и усилены меры безопасности
Центр Киева приходит в себя после вчерашнего противостояния полиции с протестующими, которые поддерживают блокаду в Донбассе. В ходе столкновений пострадали два правоохранителя, пятеро активистов задержаны.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В центре Киева начались столкновения между протестующими и правоохранителями
Участники блокады хотят установить палатки
Участники блокады устанавливают «редут» и готовятся ночевать под стенами АП
Они требуют, чтобы президент поддержал блокаду
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»