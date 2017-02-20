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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 08:15
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В центре Киева перекрыты улицы и усилены меры безопасности

Центр Киева приходит в себя после вчерашнего противостояния полиции с протестующими, которые поддерживают блокаду в Донбассе. В ходе столкновений пострадали два правоохранителя, пятеро активистов задержаны.

Сейчас здесь перекрыты улицы, стоят блокпосты полиции. В 150 метрах от парламента выставлен плотный кордон силовиков. Такие усиленные меры безопасности предприняты для предотвращения возможных провокаций. Ситуация в данный момент спокойная.

Тем временем задержанных накануне участников акции протеста выпустили из Деснянского райотдела, среди них - лидер "ОУН" Николай Коханивский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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