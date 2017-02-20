Сегодня, 20 февраля, в 17:00 в ДК "Молодежный" пройдет вечер памяти Героев Небесной сотни.
Как сообщает пресс-служба горсовета, запланирован просмотр документального фильма "Небесна сотня" из цикла "Зима, що нас змінила". Вход свободный.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В Мариуполе покажут фильм о Небесной сотне
Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 10:29
Просмотров: 327
Комментариев: 0
В Мариуполе покажут фильм о Небесной сотне
Сегодня, 20 февраля, в 17:00 в ДК "Молодежный" пройдет вечер памяти Героев Небесной сотни.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Украина отмечает день памяти Небесной сотни
Сегодня чествуют участников Революции достоинства. В Мариуполе состоится митинг - реквием у памятника Тарасу Шевченко
Главы МИД «нормандской четверки» призывают прекратить блокаду Донбасса
Она вредит двум сторонам
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»