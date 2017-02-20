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Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 10:29
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В Мариуполе покажут фильм о Небесной сотне

Сегодня, 20 февраля, в 17:00 в ДК "Молодежный" пройдет вечер памяти Героев Небесной сотни.

Как сообщает пресс-служба горсовета, запланирован просмотр документального фильма "Небесна сотня" из цикла "Зима, що нас змінила". Вход свободный.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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