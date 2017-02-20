У батальона «Сомали» появился новый командир. На место убитого Михаила Толстых, известного как Гиви, пришел Егор Волчков (позывной Сынок). Об этом сообщают информресурсы ДНР.
Ряд СМИ пишут, что Волчков родился 10 июля 1990 года. До повышения занимал должность заместителя начальника штаба.
Отмечается, что новоназначенный лидер уже взялся за восстановление пострадавшего от взрыва штаба «Сомали».
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Новый преемник Гиви уже возглавил батальон «Сомали»
Рубрика: Новости Донбасса
20-02-2017, 17:04
Просмотров: 1903
Комментариев: 0
Новый преемник Гиви уже возглавил батальон «Сомали»
У батальона «Сомали» появился новый командир. На место убитого Михаила Толстых, известного как Гиви, пришел Егор Волчков (позывной Сынок). Об этом сообщают информресурсы ДНР.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
За погибших под Авдеевкой: Гиви убили его же подчиненные?
В СМИ появилось признание и опровержение одного из бойцов «Сомали»
Гиви похоронили рядом с Моторолой
Гроб с телом провезли по центру Донецка
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»