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Рубрика: Новости Донбасса
21-02-2017, 08:01
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Из-за блокады Донбасса остановился Енакиевский металлургический завод

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и ПАО "Краснодонуголь" (Луганская обл.), входящие в группу "Метинвест" и находящиеся на временно неподконтрольной территории, остановили производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.

Сообщается, что работа предприятий была остановлена в понедельник, 20 февраля.

С начала боевых действий в регионе ЕМЗ работал в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным, говорится в сообщении.

На Енакиевском метзаводе завершились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха.

Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.

Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.

При этом отмечается, что сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское подразделение) и "Краснодонугле" не будут. Сотрудники предприятий будут отправлены в отпуск с сохранением 2/3 оклада. Данные два предприятия зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»