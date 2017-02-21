Из-за блокады Донбасса остановился Енакиевский металлургический завод

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и ПАО "Краснодонуголь" (Луганская обл.), входящие в группу "Метинвест" и находящиеся на временно неподконтрольной территории, остановили производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.



Сообщается, что работа предприятий была остановлена в понедельник, 20 февраля.



С начала боевых действий в регионе ЕМЗ работал в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным, говорится в сообщении.



На Енакиевском метзаводе завершились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха.



Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.



Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.



При этом отмечается, что сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское подразделение) и "Краснодонугле" не будут. Сотрудники предприятий будут отправлены в отпуск с сохранением 2/3 оклада. Данные два предприятия зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет.