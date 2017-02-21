20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД России.
«Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», - говорится в сообщении.
Как сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники, Чуркин умер, предположительно, от сердечного приступа.
Дипломаты и политики выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина.
Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В девяностые годы он был начальником управления информации МИД РФ, заместителем председателя ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде. С 8 апреля 2006 года - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.
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Внезапная смерть: в Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД России.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»