Внезапная смерть: в Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД России.



«Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», - говорится в сообщении.



Как сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники, Чуркин умер, предположительно, от сердечного приступа.



Дипломаты и политики выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина.



Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В девяностые годы он был начальником управления информации МИД РФ, заместителем председателя ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде. С 8 апреля 2006 года - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.