Сегодня, 21 февраля, народный депутат Надежда Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности.
"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности!" – написала она в Фейсбуке.
Савченко призвала всех народных депутатов Украины, президента Порошенко и судей последовать ее примеру.
Также нардеп обнародовала фото, на котором она держит в руках соответствующее заявление.
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Рубрика: Новости Украины и мира
21-02-2017, 10:50
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Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности и призывает последовать её примеру
Сегодня, 21 февраля, народный депутат Надежда Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»