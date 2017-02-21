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Рубрика: Новости Украины и мира
21-02-2017, 10:50
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Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности и призывает последовать её примеру

Сегодня, 21 февраля, народный депутат Надежда Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности!" – написала она в Фейсбуке.

Савченко призвала всех народных депутатов Украины, президента Порошенко и судей последовать ее примеру.

Также нардеп обнародовала фото, на котором она держит в руках соответствующее заявление.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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