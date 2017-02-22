В России обвинили Украину в срыве отвода вооружения. В штабе АТО – отрицают

Как сообщалось ранее, 20 февраля на востоке Украины должен был завершиться отвод вооружений от линии разграничения. Однако «воз и ныне там»: орудия не развели, и при этом стороны озвучивают разные причины тому.

Так, представитель России в Трехсторонней контактной группой (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвиняет в срыве украинскую сторону: «На прошлом заседании Контактной группы достигнута договорённость об отводе тяжёлого вооружения в соответствии с линиями, указанными в Минских соглашениях. Это должно было произойти 20-го февраля. К сожалению, вынужден констатировать: на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всём протяжении линии разграничения все ещё размещено тяжёлое вооружение».

Подобное заявление обнародовали и в ДНР: «Несмотря на свои утренние обещания, Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод запрещенных Минскими договоренностями вооружений».

В свою очередь, в штабе АТО называют эти обвинения провокацией: «Как можно говорить о том, что мы что-то сорвали, если сегодня незаконные вооруженные формирования на донецком и мариупольском направлении применяли тяжелое вооружения калибром 120 мм? Мы свое тяжелое вооружение отвели давно».