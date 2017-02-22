В Украине запустили мобильное приложение для помощи пострадавшим в зоне АТО

Украинские волонтеры презентовали мобильное приложение PFA mobile Ukraine, созданное для оказания психологической помощи пострадавшим в зоне АТО, пишет LB.ua.

«Программа предназначена для спасателей – людей, которые включаются в процесс оказания помощи, капелланов, волонтеров-психологов. Она предлагает перечень действий, которые нужно предпринять в случае травматических событий, в ситуациях, когда человек потерял близкого, подвергся насилию или другому острому травматическому стрессу», – рассказывает украинский психолог Марта Пивоваренко, участвовавшая в создании PFA mobile Ukraine.

Здесь есть тест, который оценит готовность волонтера действовать в критической ситуации, электронная форма для регистрации информации о потерпевших.

Основой приложения является аналогичная программа Национального Центра ПТСР в США. Функционирует оно на базе iOS и Android.