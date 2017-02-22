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Рубрика: Новости Украины и мира
22-02-2017, 20:59
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В Белоруссии не признают паспорта ДНР-ЛНР

В Белоруссии не признают паспорта, которые выданы ДНР и ЛНР. На территории страны они считаются недействительными.

«Донецкая и Луганская "народные республики" являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, также являются недействительными на территории Республики Беларусь», - сообщили в белорусском МВД.

При этом владельцам данных «документов» при въезде в Беларусь придется пройти процедуру идентификации личности. После этого в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Республике Беларусь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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