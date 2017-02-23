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Рубрика: Новости Мариуполя
23-02-2017, 08:02
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Сегодня в Мариуполе школы, больницы, рынки и десятки жилых домов оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 23 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • д/сад 131
  • ОШ №21, 44
  • пожарная часть 25
  • скорая помощь
  • водолечебница
  • гор.бол. №1
  • КНС №11
  • Ильич.рынок
  • Доменная 1-58
  • пер.Доменный 1-5
  • Деловая 1-7
  • Семашко 1-19
  • Челюскинцев 1-23
  • Радина 2-24
  • Левченко 1-9
  • О.Хасан 1-10
  • пр. Ильича 1-54
  • Австрийская 1-69
  • Сталеварная 1-14
  • Кокс. Массив 1-46
  • Мартеновский Массив 1-51
  • Заозерная 84-268
  • Профсоюзная 1-62
  • Биологический Массив 1-26
  • пер.Биологический 1-16
  • Зоологический 1-80
  • Урожайная 1-37
  • Мичурина 1-70
  • проезд Мичурина 1-14
  • Депутатская 1-24
  • Клубная 1-17
  • Бабушкина 1-25
  • пер.Прокатный 1-15
  • Луговая 1-38
  • Напорная 1-13
  • Надгорная 4-17
  • Пузырева 1-38
  • внутризаводская поликлиника.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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