Сегодня в Мариуполе школы, больницы, рынки и десятки жилых домов оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 23 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- д/сад 131
- ОШ №21, 44
- пожарная часть 25
- скорая помощь
- водолечебница
- гор.бол. №1
- КНС №11
- Ильич.рынок
- Доменная 1-58
- пер.Доменный 1-5
- Деловая 1-7
- Семашко 1-19
- Челюскинцев 1-23
- Радина 2-24
- Левченко 1-9
- О.Хасан 1-10
- пр. Ильича 1-54
- Австрийская 1-69
- Сталеварная 1-14
- Кокс. Массив 1-46
- Мартеновский Массив 1-51
- Заозерная 84-268
- Профсоюзная 1-62
- Биологический Массив 1-26
- пер.Биологический 1-16
- Зоологический 1-80
- Урожайная 1-37
- Мичурина 1-70
- проезд Мичурина 1-14
- Депутатская 1-24
- Клубная 1-17
- Бабушкина 1-25
- пер.Прокатный 1-15
- Луговая 1-38
- Напорная 1-13
- Надгорная 4-17
- Пузырева 1-38
- внутризаводская поликлиника.