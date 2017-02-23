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Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 19:39
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В Украине запретили российский телеканал «Охотник и рыболов»

Сегодня, 23 февраля, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил запретить трансляцию российского телеканала "Охотник и рыболов HD".

«По результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов HD", который имеет юрисдикцию Российской Федерации, регулятор 23 февраля принял решение изъять его из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины», - пояснили в Нацсовете.

Причиной запрета трансляции стал эфир от 11 и 12 февраля, где показали передачу "Звезда на крючке" с участием российского офицера полковника ГРУ Генерального штаба ВС РФ Евгения Конопелькина. «В программе были приведены сведения о героической службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, его желание с детства служить в спецназе, описано боевую ситуацию в г. Грозном (Чечня), после участия в которой Конопелькин получил звезду Героя России, что создает для зрителей положительный образ российского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию», - отметили в ведомстве.

Данное решение вступит в силу через месяц.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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