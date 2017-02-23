Рада начала вносить правки в «Закон Савченко»

Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла за основу изменения в «Закон Савченко». За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

В частности, правки предусматривают следующее:

Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым части пятой этой статьи.

Зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.