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  • «Шахтер» - «Сельта»: испанцы победили и выбили «горняков» из Лиги Европы

Рубрика: Спорт
24-02-2017, 08:09
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Комментариев: 0
[Видео]

«Шахтер» - «Сельта»: испанцы победили и выбили «горняков» из Лиги Европы

23 февраля донецкий "Шахтер" в Харькове принимал испанскую "Сельту" в ответном матче Лиги Европы.

В целом игра проходила нервно - гости давили и пытались выровнять положение по итогам двухматчевой баталии, а "Шахтер" держал защиту и отвечал своими острыми попытками. Голкиперы обеих команд не раз спасали ворота от попаданий мяча.

Настоящий штурм устроили испанцы в последней пятиминутке и добились своего. Пятов сбил Гвидетти в собственной штрафной и пенальти реализовал Аспас.

В экстратайме у команд оставалось не так много сил, но "Сельта" смогла забить еще раз - после подачи углового Кабраль подставил голову и доставил мяч в сетку ворот.

Таким образом, по итогам двух поединков "Сельта" вышла в 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" продолжит борьбу в чемпионате Украины.

"Сегодня был достаточно открытый футбол. Обе команды создали огромное количество моментов. Мы могли решить исход матча уже в самом начале, затем «Сельта» среагировала и также имела некоторые шансы. Конечно, я не могу не сказать о 90-й минуте, когда нам назначили просто позорный пенальти. Его там совершенно не было. Говорю это не просто так – я уже посмотрел видео эпизода. Арбитр даже хотел дать желтую карточку Гвидетти, но затем внезапно трансформировал это в пенальти. Это позорище. Сегодня нас «подвинула» не «Сельта», которая является хорошей командой, а именно команда судей", - прокомментировал результат матча тренер "горняков" Паулу Фонсека.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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